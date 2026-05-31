Убийцу младенцев Москва поймала только после пятой жертвы

Самое опасное в таких историях — дать преступнику посмертную власть над текстом. Сделать его фигурой, вокруг которой строится вся драматургия. В деле Бирюкова это было бы особенно неправильно. Его жертвы не могли говорить при жизни и не могут спорить с тем, как о них пишут сейчас. Значит, текст должен говорить за них сдержанно, без смакования и без превращения убийцы в персонажа страшной легенды.