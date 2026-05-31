Жители штата Массачусетс сообщили о мощном грохоте в небе

Американское метеорное общество заявило, что причиной грохота, который услышали жители штата Массачусетс, могло быть небесное тело в атмосфере.

Источник: Аргументы и факты

Жители штата Массачусетс в США заявили, что слышали в небе мощный грохот и ощущали вибрацию, сообщил местный телеканал WCVB.

Американское метеорное общество (AMS), информацию которого приводит агентство Associated Press, предположило, что речь может идти о метеоре, который вошёл в атмосферу Земли. В организации уточнили, что небесное тело диаметром около 0,9 метра пролетело над границей Массачусетса с штатом Нью-Гэмпшир.

Сотрудник AMS Роберт Лансфорд отметил, что метеор был «определенно больше обычного огненного шара». По его словам, объект, скорее всего, сгорел в атмосфере или упал в океан.

Напомним, в конце марта журнал Newsweek написал, что Американское метеорное общество зафиксировало необычную активность в первом квартале 2026 года. В организации обратили внимание на то, что количество крупных метеоров, движущихся в направлении, противоположном Солнцу, увеличилось вдвое по сравнению с обычными показателями.

