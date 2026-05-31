«Тревожная кнопка» спасла персонал гостиницы в Уссурийске от пьяного хулигана

Вечером в четверг в Уссурийске сработала «тревожная кнопка», установленная в гостинице на улице Ветеранов. На место незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, сообщила пресс-служба ведомства.
«Стражи порядка выяснили, что на персонал отеля напал постоялец. Неадекватное поведение 42-летнего гражданина было вызвано состоянием сильного алкогольного опьянения. Мужчина агрессивно угрожал работникам и оскорблял администратора», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы быстро пресекли противоправные действия и задержали мужчину. Хулиган доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Отмечается, что за минувшую неделю подразделения вневедомственной охраны в Приморье 279 раз выезжали по сигналам тревоги. В результате таких выездов задержано 162 человека, пресечено 119 административных правонарушений, а также 19 лиц задержаны по подозрению в совершении преступлений.