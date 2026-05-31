«Тревожная кнопка» спасла персонал гостиницы в Уссурийске от пьяного хулигана

Отмечается, что за минувшую неделю подразделения вневедомственной охраны в Приморье 279 раз выезжали по сигналам тревоги. В результате таких выездов задержано 162 человека, пресечено 119 административных правонарушений, а также 19 лиц задержаны по подозрению в совершении преступлений.