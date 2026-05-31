Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции число задержанных во время погромов после победы ПСЖ выросло до 416

Французская полиция задержала 416 человек во время беспорядков, которые начались в ряде городов страны после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на главу МВД Франции Лорана Нуньеса.

Источник: Life.ru

По словам министра, в парижской агломерации задержали 283 человека. Во время беспорядков пострадали семь сотрудников полиции. Массовые нарушения порядка начались после финала Лиги чемпионов. Парижский клуб в Будапеште обыграл лондонский «Арсенал».

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счётом 1:1. Победителя определила серия пенальти, где ПСЖ оказался сильнее — 4:3. Ворота французского клуба защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Он стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что в ночь перед финалом Лиги чемпионов в Будапеште произошла массовая драка между болельщиками ПСЖ и «Арсенала». По предварительным данным, в ней участвовали около 30 человек. Двух граждан Великобритании задержали за порчу автомобиля и нарушение общественного порядка. В Париже после игры также начались столкновения фанатов ПСЖ с полицией. Болельщики запускали в силовиков фейерверки и бросали камни. Правоохранители в ответ применяли шашки со слезоточивым газом.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе. Разбираем, где он находится, чем известен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше