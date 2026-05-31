Во Франции число задержанных во время погромов после победы ПСЖ выросло до 416

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счётом 1:1. Победителя определила серия пенальти, где ПСЖ оказался сильнее — 4:3. Ворота французского клуба защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Он стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что в ночь перед финалом Лиги чемпионов в Будапеште произошла массовая драка между болельщиками ПСЖ и «Арсенала». По предварительным данным, в ней участвовали около 30 человек. Двух граждан Великобритании задержали за порчу автомобиля и нарушение общественного порядка. В Париже после игры также начались столкновения фанатов ПСЖ с полицией. Болельщики запускали в силовиков фейерверки и бросали камни. Правоохранители в ответ применяли шашки со слезоточивым газом.
