КСИР: над территориальными водами Ирана сбили БПЛА США

Иранские военные сообщили о нарушении воздушного пространства над территориальными водами страны американским беспилотником MQ1. По заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аппарат был своевременно обнаружен средствами противовоздушной обороны.
Согласно опубликованной информации, дрон был уничтожен с применением ракетного вооружения после того, как, по утверждению иранской стороны, вошел в зону ответственности с возможными враждебными намерениями. Инцидент произошел в ранние утренние часы.
В КСИР подчеркнули, что воздушное пространство страны находится под постоянным контролем, и любые попытки его нарушения будут пресекаться. Иранская сторона заявила о готовности оперативно реагировать на подобные действия.
Ранее генерал ВС Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика в случае, если Вашингтон не захочет закончить войну переговорами, покажет Соединенным Штатам еще неизведанную ими грань своей силы.