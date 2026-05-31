КСИР: над территориальными водами Ирана сбили БПЛА США

Американский беспилотник MQ1 нарушил воздушное пространство над территориальными водами Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Иранские военные сообщили о нарушении воздушного пространства над территориальными водами страны американским беспилотником MQ1. По заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аппарат был своевременно обнаружен средствами противовоздушной обороны.

Согласно опубликованной информации, дрон был уничтожен с применением ракетного вооружения после того, как, по утверждению иранской стороны, вошел в зону ответственности с возможными враждебными намерениями. Инцидент произошел в ранние утренние часы.

В КСИР подчеркнули, что воздушное пространство страны находится под постоянным контролем, и любые попытки его нарушения будут пресекаться. Иранская сторона заявила о готовности оперативно реагировать на подобные действия.

Ранее генерал ВС Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика в случае, если Вашингтон не захочет закончить войну переговорами, покажет Соединенным Штатам еще неизведанную ими грань своей силы.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
