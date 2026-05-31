Беспилотники ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру в Саратовской области

Повреждения объектов гражданской инфраструктуры из-за атаки украинских беспилотников зафиксировали в Саратовской области. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
— В результате атаки БПЛА имеются повреждения объектов гражданской инфраструктуры, — написал он в Telegram-канале.
Глава области уточнил, что никто не пострадал, в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
30 мая гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской атомной электростанции и взорвался. Он добавил, что попадание украинского БПЛА в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС является первой в истории мирового сообщества целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.
В тот же день при падении обломков дрона ВСУ в Приморско-Ахтарске Краснодарского края пострадал мужчина. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.