В Саратовской области при ударе БПЛА ВСУ повреждены гражданские объекты

Напомним, ранее в ночь с 30 на 31 мая на территории Саратовской области ввели режим угрозы удара беспилотных летательных аппаратов, в связи с чем все экстренные службы региона были приведены в полную готовность. Также недавно оперативный штаб Белгородской области сообщил, что пять муниципалитетов региона подверглись удару со стороны Вооружённых сил Украины. Так, в городе Грайвороне после удара дрона загорелся частный дом. Пожар потушили. В селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации беспилотника началось возгорание в складском помещении. Его также ликвидировали.