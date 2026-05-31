Адвокат пытался передавать взятки от экс-сенатора Арашукова через тайники

ОРЕНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Отбывающий пожизненное заключение экс-сенатор Рауф Арашуков и его адвокат пытались передать взятки сотруднику колонии «Черный дельфин» и их руководству через тайники. Это следует из материалов суда, которые имеются в распоряжении ТАСС.
«Арашуков Р. Р. в рамках оперативно-разыскных мероприятий передавал через адвоката дважды денежные средства — 1 млн и 2 млн рублей через тайники. Указанные денежные средства предназначались за незаконные требования Арашукова Р. Р.», — отмечается в документе.
Как следует из материалов дела, адвокат писал в мессенджере сотруднику колонии сообщения о местонахождении тайников. Впоследствии сотрудники полиции изъяли 3 млн рублей именно по координатам, указанным в сообщениях.
Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, в тот же день его арестовали. Под стражу был также взят его отец — экс-советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил Арашуковых к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО «Газпром» на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.
Отбывая пожизненное заключение, Рауф Арашуков стал обвиняемым по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По версии следствия, фигурант через адвоката передал взятку в 3 млн рублей сотруднику УФСИН России по Оренбургской области. Деньги предназначались для создания привилегированных условий отбывания наказания в колонии. 13 января 2026 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-сенатора к 10 годам заключения и штрафу в 120 млн рублей по делу о взятке, а по совокупности приговоров ему назначено пожизненное заключение и штраф в 120 млн рублей. 18 марта этого года апелляционная инстанция оставила приговор в силе.