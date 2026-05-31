Адвокат пытался передавать взятки от экс-сенатора Арашукова через тайники

Отбывая пожизненное заключение, Рауф Арашуков стал обвиняемым по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По версии следствия, фигурант через адвоката передал взятку в 3 млн рублей сотруднику УФСИН России по Оренбургской области. Деньги предназначались для создания привилегированных условий отбывания наказания в колонии. 13 января 2026 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-сенатора к 10 годам заключения и штрафу в 120 млн рублей по делу о взятке, а по совокупности приговоров ему назначено пожизненное заключение и штраф в 120 млн рублей. 18 марта этого года апелляционная инстанция оставила приговор в силе.