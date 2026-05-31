Пассажир ВАЗа погиб при столкновении с «КамАЗом» под Новосибирском

Авария произошла 30 мая в 18:30 на 4-м километре дороги, водитель и две пассажирки 17 и 18 лет госпитализированы.

Источник: ГАИ по Новосибирской области

30 мая 2026 года в 18:30 на 4-м километре Советского шоссе Новосибирского района произошло смертельное ДТП, сообщили в ГАИ по Новосибирской области.

«По предварительной информации, водитель 2008 года рождения, управляя автомобилем “ВАЗ-21102” без права управления, двигался со стороны ул. Петухова в сторону ОбьГЭС в крайнем правом ряду и на 4 км, совершая обгон справа по полосе разгона, совершил наезд на стоящее на аварийной сигнализации транспортное средство “КамАЗ”, — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате удара один из пассажиров «ВАЗа», личность которого не установлена, скончался на месте. Сам водитель и две пассажирки — девушки 2007 и 2008 годов рождения — получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте работали сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии уточняются.