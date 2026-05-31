В Ростовской области после падения БПЛА загорелось топливное хранилище

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание топливного хранилища.

Источник: РИА "Новости"

Жители расположенных поблизости частных домов были эвакуированы. По словам главы региона, угрозы для людей нет.

«Экстренные службы работают на месте происшествия, прибыл пожарный поезд, приступил к тушению пожара. Информация о пострадавших не поступала», — написал он в Telegram.

Как уточнил губернатор, атакованный объект принадлежит частному предприятию и используется для обеспечения топливом сельхозтоваропроизводителей. Иных подробностей он не привел.

Кроме того, в Ростовской области был атакован поселок Матвеево-Курган. Там повреждены аптека, два магазина и автомобиль. «Повреждены крыша, остекление и газовая труба. Поступление газа перекрыто», — добавил Слюсарь. Он заявил, что в населенном пункте никто не пострадал.

