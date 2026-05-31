В Ростовской области после падения БПЛА загорелось топливное хранилище

Жители расположенных поблизости частных домов были эвакуированы. По словам главы региона, угрозы для людей нет.
«Экстренные службы работают на месте происшествия, прибыл пожарный поезд, приступил к тушению пожара. Информация о пострадавших не поступала», — написал он в Telegram.
Как уточнил губернатор, атакованный объект принадлежит частному предприятию и используется для обеспечения топливом сельхозтоваропроизводителей. Иных подробностей он не привел.
Кроме того, в Ростовской области был атакован поселок Матвеево-Курган. Там повреждены аптека, два магазина и автомобиль. «Повреждены крыша, остекление и газовая труба. Поступление газа перекрыто», — добавил Слюсарь. Он заявил, что в населенном пункте никто не пострадал.