В Ростовской области загорелось топливное хранилище после падения обломков БПЛА

В Ростовской области после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на топливном хранилище частного предприятия. В посёлке Матвеево-Курган также зафиксированы повреждения гражданских объектов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельскозтоваропроизводителей», — написал он в своём телеграм-канале.

Для безопасности жителей из расположенных рядом частных домов провели эвакуацию. На месте работают экстренные службы. К ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд. Специалисты приступили к тушению сразу после прибытия. Сведений о пострадавших не поступало, информация уточняется.

Кроме того, последствия атаки зафиксированы в посёлке Матвеево-Курган. Там повреждения получили аптека, два магазина и автомобиль. Также пострадали кровля зданий, остекление и газовая труба. Подача газа на повреждённом участке перекрыта. Пострадавших в населённом пункте нет.

Ранее в Саратовской области объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения при ударе украинских беспилотных летательных аппаратов. Глава региона отметил, что все профильные службы активно работают на местах. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет. Однако угроза атаки дронов всё ещё сохраняется.

