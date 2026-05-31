Режим «Беспилотная опасность» ввели утром 31 мая в Прикамье

Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило о вводе режима «Беспилотная опасность» в регионе утром 31 мая. Информация появилась в официальном канале ведомства в МАХ. Сигнал поступил в 07.45 утра.

Жителей Прикамья призывают сохранять спокойствие и не паниковать. Все оперативные службы находятся в полной готовности.

Двумя днями ранее в регионе объявляли «Ракетную опасность». Из-за этого на время прекратил работу аэропорт «Большое Савино». Для обеспечения безопасности были введены на ограничения на посадку и отправку воздушных судов.

Напомним, ранее в Министерстве образования рассказали что делать, если во время проведения ЕГЭ объявят режим «Беспилотной опасности».

Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
