Режим «Беспилотная опасность» ввели утром 31 мая в Прикамье

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило о вводе режима «Беспилотная опасность» в регионе утром 31 мая. Информация появилась в официальном канале ведомства в МАХ. Сигнал поступил в 07.45 утра.
Жителей Прикамья призывают сохранять спокойствие и не паниковать. Все оперативные службы находятся в полной готовности.
Двумя днями ранее в регионе объявляли «Ракетную опасность». Из-за этого на время прекратил работу аэропорт «Большое Савино». Для обеспечения безопасности были введены на ограничения на посадку и отправку воздушных судов.
Напомним, ранее в Министерстве образования рассказали что делать, если во время проведения ЕГЭ объявят режим «Беспилотной опасности».