Слюсарь сообщил о возгорании топливного хранилища после падения обломков БПЛА

Топливное хранилище частного предприятия загорелось в результате падения обломков дронов в Ростовской области. Об этом в воскресенье утром сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Этой ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия», — написал глава региона в «Макс».
По его словам, в целях безопасности жители близлежащих частных домов были эвакуированы, им ничего не угрожает.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, к тушению огня приступил пожарный поезд.
Информация о пострадавших не поступала, будет уточняться, отметил Слюсарь.
Он добавил, что в поселке Матвеево-Курган в результате атаки БПЛА были повреждены аптека, два магазина, автомобиль, а также газовая труба. Поступление газа перекрыто, пострадавших нет.
В настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, подчеркнул губернатор, призвав граждан быть осторожными.