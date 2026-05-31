Слюсарь сообщил о возгорании топливного хранилища после падения обломков БПЛА

Топливное хранилище частного предприятия загорелось в результате падения обломков дронов в Ростовской области. Об этом в воскресенье утром сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Этой ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия», — написал глава региона в «Макс».

По его словам, в целях безопасности жители близлежащих частных домов были эвакуированы, им ничего не угрожает.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, к тушению огня приступил пожарный поезд.

Информация о пострадавших не поступала, будет уточняться, отметил Слюсарь.

Он добавил, что в поселке Матвеево-Курган в результате атаки БПЛА были повреждены аптека, два магазина, автомобиль, а также газовая труба. Поступление газа перекрыто, пострадавших нет.

В настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, подчеркнул губернатор, призвав граждан быть осторожными.

