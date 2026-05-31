В Саратовской области беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры

Саратовская область ночью подверглась налету беспилотников. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что, по предварительным данным, некоторые объекты гражданской инфраструктуры были повреждены.
Глава региона не сообщил, что именно попало под удар и где. Он заявил, что предварительно пострадавших нет. На месте падения беспилотников работают экстренные службы, написал он в Telegram-канале.
Господин Бусаргин объявил об угрозе налета на регион в 2:49 мск. Угроза атаки БПЛА сохраняется. Аэропорт Саратова не принимает самолеты с часа ночи.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше