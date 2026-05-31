Смертельное приключение: девушку нашли мертвой, мужчина пропал после сплава

В Омске разворачивается трагедия, которая потрясла местных жителей и всех россиян. 25 мая пара — 43-летняя Ольга и 40-летний Анатолий — вышли из дома на улице Бульвар Архитекторов и направились к реке Иртыш.
Они планировали покататься на сапах (стоячих досках для гребли). Это было не первое их приключение — пара давно увлекалась активными видами спорта и часто проводила время на воде. Но в этот раз они не вернулись. Спустя два дня родственники забили тревогу и обратились в полицию.
По данным Следственного комитета по Омской области, 30 мая в ходе поисковых мероприятий в затоне реки вблизи посёлка Николаевка было обнаружено тело пропавшей женщины. Рядом с ней находились два сапа.
Причины смерти пока не разглашаются, следователи работают на месте происшествия. По факту исчезновения пары возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Поиски 40-летнего Анатолия продолжаются.
«Супер активный и позитивный»: что говорят друзья о пропавших.
Пропавший в Омске Анатолий больше 10 лет увлекался активными видами спорта, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru его друг Александр. По словам знакомых, он был настоящим энерджайзером, человеком, который не мог сидеть на месте.
«Анатолий — очень хороший и добрый парень, супер активный и позитивный, всегда улыбался, излучал только добро и невероятно положительные эмоции. Мы общались давно. Знаю, что еще 10 лет назад он занимался брейк-дансом, уже тогда катался на сноуборде, велике, вел активный образ жизни», — рассказал мужчина.
Ещё один друг Анатолия добавил, что последние 2−3 года он активно катался ещё и на скейтборде. Знакомая пары Лариса отметила, что они были вместе около 20 лет. То есть почти два десятилетия они делили радости и трудности, путешествовали, занимались спортом. И теперь, в один миг, всё оборвалось.
Пророческий статус: что писала Ольга перед смертью.
Незадолго до трагедии Ольга установила в социальных сетях статус, который теперь её знакомые называют пророческим.
«Спешу жить, не умею наслаждаться моментом и жить размеренно. Все время тороплюсь и боюсь что-то не успеть в этой жизни», — написала она.
Эти слова сейчас звучат как завещание. Она действительно спешила жить. Каталась на сапах, лыжах, сноуборде. Не умела тормозить, не любила размеренность. И, возможно, именно эта спешка и погоня за острыми ощущениями сыграла с ней злую шутку.
Друзья Ольги и Анатолия рассказали aif.ru, что пара давно вела активный образ жизни. Они постоянно сплавлялись по водоемам на сапах, катались на горных лыжах и сноубордах. Вода и экстрим были их стихией. Но стихия, как известно, ошибок не прощает.
Правила безопасности на сапах: как избежать беды.
Трагедия в Омске — ещё одно напоминание о том, что катание на сапах требует строгого соблюдения правил безопасности. Многие считают этот вид отдыха безобидным, но вода не прощает легкомыслия.
Спасательный жилет обязателен для всех, даже если человек умеет плавать. Жилет помогает оставаться на плаву при падении, а также часто имеет яркий цвет, что повышает видимость для судоводителей. Жилет должен соответствовать размеру.
Страховочный трос (лиш) крепится одним концом к ноге, другим — к доске. При падении он не даёт сапборду уплыть, позволяет быстро подтянуть его к себе и выбраться из воды. Шлем полезен для защиты головы при падении на мелководье. Гермочехол для телефона позволяет вызвать помощь и сохранить связь.
Кататься следует только в ясную и спокойную погоду. Необходимо избегать выхода на воду при сильном ветре, высокой волне, дождях или грозе. Учитывать ветер и течение — они могут усложнить передвижение, особенно если несут в сторону от берега. Не стоит кататься в ночное время без опыта и средств видимости.
В случае экстренной ситуации не нужно выпускать из рук весло. Даже если человек упал с сапборда, без весла доплыть до берега будет сложно. Если сап начал сдуваться или возникли другие технические неполадки, нужно оставаться на месте и дать сигнал о помощи — поднять весло вертикально и помахать им.
Не надо выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения — алкоголь притупляет мыслительные процессы и снижает чувство самосохранения. Кататься лучше с напарником. В случае внезапной усталости, падения или травмы рядом будет человек, который сможет помочь или позвать на помощь.
Эта история — страшное напоминание о том, что даже привычное и любимое занятие может обернуться бедой. Вода, ветер, течение — всё это факторы, которые нельзя недооценивать. Пара вышла на сапах, возможно, не проверив прогноз погоды или переоценив свои силы. Итог — один погиб, второй пропал без вести.