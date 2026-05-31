Пожарные спасли женщину, ребёнка и собаку в горящей многоэтажке в Иркутске

В Иркутске на улице Баррикад произошёл пожар в многоквартирном доме. Сигнал поступил 30 мая в 16:37. К моменту приезда первых пожарных из окон первого этажа уже шёл густой дым, и существовала угроза, что огонь перекинется на соседние квартиры.
К счастью, 12 жильцов успели покинуть здание самостоятельно. Однако соседи сообщили, что на втором этаже остались люди. Огнеборцы, используя трёхколенную лестницу, эвакуировали из задымлённой квартиры женщину и ребёнка. Во время тушения в квартире также была найдена собака: её вынесли на свежий воздух и передали обрадованным хозяевам.
Причиной возгорания, по предварительной версии, стал аварийный режим работы электрооборудования. Пожарным удалось не допустить распространения огня, он был потушен на площади 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 25 сотрудников и 6 единиц техники.