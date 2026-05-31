В Запорожской области женщина выжила при атаке ВСУ благодаря ночнушке

Тем временем, в Ростовской области после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на топливном хранилище частного предприятия. Для безопасности жителей из расположенных рядом частных домов провели эвакуацию. На месте работают экстренные службы. К ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд. Сведений о пострадавших не поступало, информация уточняется. Кроме того, последствия атаки зафиксированы в посёлке Матвеево-Курган. Там повреждения получили аптека, два магазина и автомобиль. Также пострадали кровля зданий, остекление и газовая труба. Подача газа на повреждённом участке перекрыта. Пострадавших в населённом пункте нет.