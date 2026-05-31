Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке под Красноярском при пожаре погиб мужчина

В Красноярском крае за сутки потушили 15 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за сутки потушили 15 пожаров, погиб один человек. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в поселке Памяти 13 Борцов сгорел частный жилой дом. На месте работали сотрудники Емельяновского пожарно-спасательного гарнизона и краевые пожарные. На пепелище они обнаружили тело мужчины.

Огонь ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Предварительная причина случившегося — короткое замыкание электропроводки.

На акваториях края спасатели происшествий не зарегистрировали. На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России привлекались два раза.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше