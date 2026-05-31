В поселке под Красноярском при пожаре погиб мужчина

В Красноярском крае за сутки потушили 15 пожаров, погиб один человек. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, в поселке Памяти 13 Борцов сгорел частный жилой дом. На месте работали сотрудники Емельяновского пожарно-спасательного гарнизона и краевые пожарные. На пепелище они обнаружили тело мужчины.
Огонь ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Предварительная причина случившегося — короткое замыкание электропроводки.
На акваториях края спасатели происшествий не зарегистрировали. На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России привлекались два раза.
