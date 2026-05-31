Выкалывал глаза. Насильник с чёрным лицом переезжал жертв мотоциклом

Ночную тишину в донском селе разорвал рёв мотора. Валентина Качалкина шла навстречу дочери Татьяне, опаздывавшей из института. В темноте она увидела знакомую сумочку и кулон Тани на земле. Самые страшные опасения оправдались…
В далёком 1963 году в Ростовской области орудовал зловещий маньяк с чёрным лицом — нападал на женщин, насиловал, иногда — калечил. На его счету было 12 изнасилований. Кто скрывался под «маской» и как его удалось поймать — в материале rostov.aif.ru.
Маньяк на колёсах.
Мать и дочь Качалкины выжили, но оказались в ростовской больнице с тяжёлыми травмами и амнезией. 18-летней Тане выкололи глаза, кроме того, над ней надругались.
Участковый Владислав Шариков внимательно осмотрел место преступления. Следы нападавшего обнаружить не удалось, но экспертиза одежды выявила лишь одно: рисунок протектора от мотоцикла «Урал». Было установлено: кто-то не просто напал на Валентину с дочерью, а несколько раз переехал.
В селе «Урал» с коляской был только один. И принадлежал он участковому Шарикову. Неужели милиционер имитировал расследование, скрывая собственное преступление? Сыщики проверили «железного коня». На дне люльки нашли странную слизь. Шариков, понюхав её, побагровел и ринулся домой, где набросился на своего 18-летнего племянника Сергея.
Сергей, лоботряс, присланный сестрой на «перевоспитание», признался, что тайком угнал дядин мотоцикл. Но не для преступления, а на рыбалку. Однако история с изнасилованной и покалеченной Таней у него была своя.
Сергей был одержим студенткой, лазил к ней в окно общежития, требовал его поцеловать… А однажды заявил: «Она будет моей или ничьей!» Казалось, что сходится всё: у племянника был мотив, был мотоцикл, а алиби — не было.
Когда оперативники ворвались в больничную палату, увидели, что Сергей склонился над бессознательной Таней. Он надевал ей на палец обручальное кольцо, которое выпросил у матери.
«Пусть хоронят с моим кольцом, если не выживет», — заявил он позже в отделении.
Тут расследование могло и закончиться, но монстр был другим.
Чёрное лицо.
Через некоторое время Таня и Валентина очнулись. Их показания совпали: нападавший был взрослым мужчиной с чёрным лицом.
«Татьяна сказала: “Меня сбил какой-то мужик, чёрный весь, может лицо землёй намазал”», — вспоминал в передаче Леонида Каневского Амир Сабитов, бывший в 1963 году старшим оперуполномоченным уголовного розыска УВД Ростовского облисполкома.
Оперативники пришли к выводу, что настоящий зверь ещё на свободе. И он не успокоился: вскоре он атаковал пару, возвращавшуюся из клуба. Парня ударил ножом, девушку Наташу изнасиловал и переехал.
«Неизвестный насиловал, а потом обязательно старался переехать мотоциклом — нанести увечья. Он нападал сзади, бил в голову, совершал свои нападения ночью», — пояснил rostov.aif.ru историк, сценарист Сергей Кисин.
Расследование нового инцидента возглавил опытный оперативник Пётр Недохлебов. Он связал нападения в единую цепь. Выяснилось страшное, что и до этого в полях и на дорогах исчезали женщины. Жертвы молчали от стыда, а мужчины пытались поймать насильника сами, но никто не видел его лица — только чёрную маску.
Тем временем маньяк напал на 12-летнюю дочь Ольги из села Майское. Женщина, услышав крики ребёнка, не растерялась и, вооружившись палкой, бросилась на помощь. Бандит ударил её рукояткой ножа, ограбил, украл новое акриловое пальто. Дочь Ольги успела заметить, что на сей раз лицо преступника было обычным — он не успел нанести грим. По описанию составили фоторобот.
«Начали обходить население, показывать этот снимок местным жителям и главам сельских поселений», — рассказал rostov.aif.ru Сергей Кисин.
Чуть позже Недохлебову улыбнулась удача: одна из жительниц указала на дом местного колхозника Ивана Нестеренко.
Выстрел в подпол.
Опер зашёл в дом, увидел хозяйку, попросил воды. Пока та ходила за кружкой, его взгляд сразу упал на вешалку: там висело то самое украденное акриловое пальто. Интуиция подсказала сыщику, где прячется хозяин — в подполе. Недохлебов выхватил пистолет и выстрелил в крышку люка. Та открылась, и Пётр прыгнул вниз.
Действительно, среди полок с запасами прятался изувер. Недохлебов ударил маньяка в пах, тот согнулся и сразу оказался в наручниках.
Кто же это был? Нестеренко, 36-летний работник колхоза «Путь к коммунизму», дважды судимый грабитель. Когда его схватили, он признался в 12 нападениях. Своё лицо он замазывал углём или чёрным гуталином, превращаясь в демоническую фигуру. Пресса окрестила его «сексуальным гастролёром», поскольку нападения он совершал в разных местах.
Как рассказывали родственники Нестеренко, дома он был идеальным мужем и отцом. Трофеи с жертв — от пальто до нижнего белья — он приносил домой и дарил жене. Та носила их, не подозревая, откуда вещи.
В тот день, когда Нестеренко передали в руки милиции, он сумел сбежать из камеры, расковыряв кладку стены. В лютый мороз его поймал молодой оперативник Амир Сабитов, выследив беглеца в бинокль и оглушив прикладом. Была и вторая попытка побега, тоже неудачная. В итоге суд приговорил Ивана Нестеренко к высшей мере наказания. Приговор привели в исполнение 1964 году.