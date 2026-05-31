Правоохранители начали проверки в кафе Пятигорска после массового отравления

Следователи начали проверку по факту массового отравления посетителей кафе в Пятигорске. Об этом в субботу, 30 мая, сообщило Следственное управление СК России по Ставропольскому краю.

— По результатам проведения необходимых проверочных мероприятий действиям ответственных лиц будет дана процессуальная оценка. Точка питания на период проведения проверки временно закрыта, — сказано в канале ведомства в мессенджере МАКС.

Процессуальная проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

Также по факту происшествия организована прокурорская проверка. В ходе нее будет дана оценка исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, сообщили в краевой прокуратуре в мессенджере МАКС.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что после посещения городского кафе 30 мая были госпитализированы девять человек, детей среди них нет. Пострадавшим оказывается медпомощь.

В тот же день московский Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за заболевания сальмонеллезом после употребления роллов из столичного ресторана.