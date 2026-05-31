Сальдо: Жители Херсона вынуждены терпеть системное мародёрство ВСУ

«Мародёрство на правобережье приняло системный характер. Вначале выносили всё, что можно было быстро забрать вручную. Сейчас чаще речь идёт о занятии домов и квартир, вывозе имущества, использовании частного жилья под размещение военных. Главная проблема в том, что у людей почти нет защиты. Жаловаться тем, кто сам прикрывает военных, бессмысленно. Поэтому многие молчат, терпят или пытаются уехать», — сказал он.
По словам Сальдо, жители Херсона сталкиваются с ситуациями, когда после возвращения домой находят своё жильё занятым. Губернатор отметил, что значительную часть ценного имущества уже вывезли. При этом, по его словам, мародёров интересуют не только деньги и техника, но и само жильё.
Ранее сообщалось, что Киев использует исправительные учреждения на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области для фильтрации и работы спецслужб. Отдельные сообщения указывают, что пенитенциарную систему там применяют в логике военного режима: для фильтрации и работы спецслужб. При этом люди там содержатся в условиях, которые никто не контролирует.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.