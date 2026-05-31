Уфимка на BMW X3 протаранила жилой дом

ДТП случилось вечером 30 мая. По данным дорожной полиции, 44-летняя уфимка ехала на BMW X3 по улице Города Галле и в какой-то момент резко повернула на пешеходную зону. Продолжив движение на тротуаре, она в итоге врезалась прямо во вход табачной лавки в жилом доме на проспекте Октября. Судя по кадрам с места аварии, иномарка разбила дверь в магазин.