В Пермском крае СК возбудил дело о гибели девушки в результате падения дерева

Напомним, на городском пляже в городе Чайковский дерево задавило несовершеннолетнюю девушку. На тот момент в Прикамье фиксировали сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Позднее стало известно, что погибшая отмечала последний звонок с одноклассниками. Чтобы укрыться от дождя и ветра, подростки побежали на городской пляж. Девушка была последней, и на неё упала берёза. Помочь ей не смогли.