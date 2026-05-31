Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция накрыла павильон с контрафактным табаком на 400 тысяч рублей

В Новосибирске сотрудники отдела экономической безопасности провели рейд по выявлению нелегальной торговли табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм

В ходе оперативно-розыскных мероприятий внимание полицейских привлёк торговый павильон на Гусинобродском шоссе. Внутри обнаружилась крупная партия немаркированных сигарет — около двух тысяч пачек, общая стоимость которых превышает 400 тысяч рублей.

Весь товар был изъят и направлен на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас устанавливаются все причастные к нелегальному бизнесу, а также каналы поставки контрафактной продукции.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на складе в Новосибирске нашли 48 тысяч литров контрафактного алкоголя.