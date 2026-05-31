Омичка отдала 2 миллиона рублей «сотрудникам ФСБ»

В текущем году в Омской области зафиксировано 1419 хищений, совершённых с использованием IT-технологий.

Источник: Om1 Омск

Установленный по уголовным делам ущерб составил свыше 550 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Одна из самых распространённых мошеннических схем — обман граждан под предлогом перевода денег на «безопасный счёт». Яркий пример произошёл во вторник, 26 мая. В полицию обратилась пенсионерка, ставшая жертвой аферистов. Ей позвонили двое злоумышленников, которые представились сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они убедили женщину, что для предотвращения «финансирования Украины» нужно перевести деньги на «безопасный счёт». В итоге пенсионерка лишилась 2 млн рублей. Она перевела средства через банкоматы, поверив обманщикам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить виновных.

Полиция призывает граждан быть бдительными: ни сотрудники банков, ни представители ФНС или правоохранительных органов не обращаются к гражданам в мессенджерах и не требуют переводить деньги. «Безопасного счёта» не существует — любые предложения о переводе средств на такой счёт являются мошенническими. При подозрительных звонках следует немедленно прервать разговор и сообщить о попытке обмана в правоохранительные органы.