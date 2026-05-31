Омичка отдала 2 миллиона рублей «сотрудникам ФСБ»

Полиция призывает граждан быть бдительными: ни сотрудники банков, ни представители ФНС или правоохранительных органов не обращаются к гражданам в мессенджерах и не требуют переводить деньги. «Безопасного счёта» не существует — любые предложения о переводе средств на такой счёт являются мошенническими. При подозрительных звонках следует немедленно прервать разговор и сообщить о попытке обмана в правоохранительные органы.