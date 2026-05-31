В Канске спасатели продолжают искать тело утонувшего мальчика

В Канске уже почти месяц не могут найти тело семилетнего мальчика, утонувшего 1 мая. Накануне спасатели Красноярского края вновь работали на реке Кан.
Напомним, что в начале месяца ребенок вместе с товарищем решил попрыгать по плавающим бревнам, упал в воду и погиб. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Специалисты КГКУ «Спасатель» обследовали 60 километров прибрежной зоны и с помощью эхолота проверили 52 тысячи квадратных метров акватории реки. Также они провели 25 водолазных спусков.
Поиски мальчика продолжаются.