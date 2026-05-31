Топливное хранилище загорелось из-за атаки БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона пояснил, что минувшей ночью была отражена вражеская атака в Матвеево-Курганском районе.
Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища предприятия, обеспечивающего сельхозпроизводителей.
Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать. Жертв нет. К месту ЧП для тушения прибыл пожарный поезд.
