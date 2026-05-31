Террористы из «Крокуса» должны были стать смертниками

«21 марта 2024 года находящийся за рубежом куратор прислал боевикам голосовое сообщение, в котором указал, что “они ещё ему нужны, что пока умирать рано” и после совершения теракта в “Крокус Сити Холле” им необходимо будет уехать в Киев, то есть на территорию Украины, где “при встрече с украинскими ребятами они получат за свою работу”, то есть за совершённый теракт, по 1 млн рублей каждый. Именно по этой причине после нападения они целенаправленно поехали в направлении Украины», — сказано в материалах.