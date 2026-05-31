В Турции семь человек погибли в ДТП с автобусом

Как пишет издание, авария произошла на автомагистрали Денизли — Айдын в районе Сарайкей провинции Денизли. Автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир — Анталья, столкнулся с дорожным ограждением, после чего загорелся.
По данным газеты, в результате происшествия семь человек погибли, 30 пострадали. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.
Как отмечает BirGün, на месте ДТП продолжают работу сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины аварии устанавливаются.