В Турции семь человек погибли в ДТП с автобусом

На юго-западе Турции в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погибли семь человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщает газета BirGün.

Источник: Reuters

Как пишет издание, авария произошла на автомагистрали Денизли — Айдын в районе Сарайкей провинции Денизли. Автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир — Анталья, столкнулся с дорожным ограждением, после чего загорелся.

По данным газеты, в результате происшествия семь человек погибли, 30 пострадали. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.

Как отмечает BirGün, на месте ДТП продолжают работу сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины аварии устанавливаются.