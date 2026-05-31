Аптека, два магазина и автомобиль повреждены из-за атаки БПЛА ВСУ. По информации губернатора Дона Юрия Слюсаря, в посёлке Матвеево-Курган в результате атаки украинских беспилотников были повреждены аптека, два магазина и автомобиль.
Повреждены крыша, остекление и газовая труба. Поступление газа перекрыто. Пострадавших нет.
По состоянию на утро 31 мая беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Губернатор призвал жителей региона быть осторожными.
