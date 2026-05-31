В Хабаровском крае выросло число подтопленных участков из-за паводка

В Хабаровском крае из-за подъёма уровня воды на реке Мая увеличилось число подтоплённых территорий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, вода вышла на приусадебные участки в селе Джигда.

Источник: Life.ru

«По данным ЕДДС района на утро 31 мая в результате повышения уровня воды в зоне подтопления в селе Нелькан оказались 2 жилых частных дома, 15 приусадебных участков и 1 участок внутрипоселковой дороги, а также автомобильный мост через р. Чуя. Кроме этого, вода зашла на 5 приусадебных участков в селе Джигда», — говорится в сообщении.

По предварительным данным наблюдается незначительное снижение уровня воды на отдельных участках реки. Для жителей подготовлены два пункта временного размещения, однако большинство людей предпочли остановиться у родственников.

А ранее в Томской области резкий подъём уровня воды в реке Ушайка привёл к подтоплению дорог и изоляции нескольких десятков дворов в районе Малого Протопопово. На седьмом километре трассы Томск — Мирный — Межениновка прорвало дамбу. В посёлке Мирный из-за этого разрушилась часть дороги, и движение транспорта временно прекратилось.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

