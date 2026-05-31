На пожаре в Татарстане пострадали мужчина и девушка

В селе Большие Кайбицы на улице Качкалак накануне загорелась частная баня. Огонь быстро перешел на жилой дом. Все вместе горело на площади 130 квадратных метров.
На пожаре пострадали двое — мужчина 59 лет и девушка 18 лет. Пока неизвестно, насколько сильно они пострадали, но обоих увезли в больницу.
В доме не было дымовых датчиков. Они стоят недорого, но могут громким сигналом разбудить людей, если начинается пожар.
По предварительной версии, причина пожара — старая или сломанная печь. Скорее всего, в ней была трещина, искра попала на дерево и начался огонь.