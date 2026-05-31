В Таганроге объявили отбой угрозы применения БПЛА утром 31 мая

Вечером 30 мая в Таганроге объявили угрозу применения беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своём MAX-канале.
«Внимание — угроза применения БПЛА по Таганрогу», — написала она.
Жителям запретили снимать происходящее на фото и видео. При обнаружении фрагментов дрона жителям города рекомендовано сразу звонить в полицию или по номеру 112. Камбулова попросила таганрожцев не паниковать и быть внимательными.
Отбой угрозы применения БПЛА по городу объявили утром 31 мая.
