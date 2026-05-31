Пожар произошел на предприятии в Кировской области после атаки БПЛА. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил губернатор региона Александр Соколов.
Инцидент произошел на территории Уржумского района. По данным Соколова, никто не пострадал.
— Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
В этот же день в Ростовской области из-за падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали в целях обеспечения безопасности, им ничего угрожает.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры из-за атаки украинских беспилотников. Он уточнил, что никто не пострадал.