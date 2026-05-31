В Омске на Вавилова случился крупный пожар

Стали известны подробности пожара на Вавилова, 21. Напомним, что здесь загорелся частный дом. Оказалось, что огонь также перешёл на соседний дом № 23.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 09:41. Предварительно его площадь составляет 430 квадратных метров.
На месте работали 24 спасателя и 6 единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать к 10:38.
Пострадавших, по предварительным данным, нет. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.
