Автобус с туристами сгорел на дороге в Анталью: 8 погибли, 33 пострадали

Автобус следовал из города Измир в Анталью. ДТП произошло на автобане Денизли — Айдын у населённого пункта Саракёй, во время движения по трассе транспортное средство с туристами столкнулось с дорожным ограждением и загорелось. По словам других водителей, автобус мгновенно «превратился в огненный шар». Некоторые оказались заперты внутри. На место прибыли оперативные службы, которые потушили огонь и оказали помощь пострадавшим.