Более 50 БПЛА сбито над Ростовской областью в ночь на 31 мая

Минувшей ночью Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников. Средства ПВО сбили более 50 дронов, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.
Удар пришёлся на девять районов: Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский.
Сейчас в Матвеево-Курганском районе тушат пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.