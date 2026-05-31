На челябинском рынке сгорели пять павильонов и шиномонтажка

Крупный пожар произошел ночью 31 мая на Свердловском тракте у «Китайского рынка» в Челябинске. По данным регионального ГУ МЧС, сначала загорелся один павильон из-за аварийного режима работы электропроводки, затем пламя перекинулось еще на четыре постройки, а также охватило шиномонтажку.
Пожар тушили 30 человек с привлечением 6 спецмашин. Ближе к утру спасатели ликвидировали возгорание на площади 120 квадратных метров. Никто не пострадал.
Точную причину ЧП установят сотрудники отделения дознания.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше