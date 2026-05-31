На челябинском рынке сгорели пять павильонов и шиномонтажка

Пожар вспыхнул ночью.

Источник: МЧС РФ

Крупный пожар произошел ночью 31 мая на Свердловском тракте у «Китайского рынка» в Челябинске. По данным регионального ГУ МЧС, сначала загорелся один павильон из-за аварийного режима работы электропроводки, затем пламя перекинулось еще на четыре постройки, а также охватило шиномонтажку.

Пожар тушили 30 человек с привлечением 6 спецмашин. Ближе к утру спасатели ликвидировали возгорание на площади 120 квадратных метров. Никто не пострадал.

Точную причину ЧП установят сотрудники отделения дознания.

