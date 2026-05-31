Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после пожара в ТЦ Заволжья

Возгорание произошло в магазине одежды на втором этаже здания.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Нижегородской области взяла на особый контроль установление всех обстоятельств пожара, произошедшего вчера, 30 мая, в торговом центре в Заволжье, а также будет следить за ликвидацией последствий происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы сообщали, что пожар произошел в производственном здании ТЦ в городе Заволжье Городецкого округа. Очаг находился на втором этаже, где расположен магазин одежды. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях утром.

По данным экстренных служб, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Пожарным удалось локализовать огонь в 11:50. К этому моменту площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 13:31 по московскому времени. На месте работали подразделения Главного управления МЧС России по Нижегородской области. В тушении были задействованы 23 специалиста и 9 единиц техники.

Сейчас надзорные органы устанавливают причины произошедшего.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше