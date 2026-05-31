Число жертв ДТП с автобусом в Турции увеличилось до восьми

Число погибших в аварии с междугородним автобусом в провинции Денизли на юге Турции увеличилось до восьми. Еще 33 человека получили травмы, проинформировал телеканал TGRT Haber.

До этого сообщалось о семи жертвах и 30 пострадавших. По данным местных властей, на которые ссылается телеканал, в числе погибших — девятимесячный ребенок, а также гражданин Киргизии.

Автобус следовал из города Измир в Анталью. ДТП произошло на трассе «Денизли—Айдын» у населенного пункта Саракей. В этом месте автобус по неизвестным пока причинам врезался в дорожное ограждение и загорелся. К месту происшествия были направлены подразделения скорой помощи, спасатели и пожарные. Пострадавших доставили в местные больницы.

25 мая в Анталье столкнулись два туристических микроавтобуса. Пострадали 13 туристов, в том числе семеро россиян. Авария произошла около 5:00 на трассе «Белек—Кадрие». Среди пострадавших также шестеро граждан Румынии.