Число жертв ДТП с автобусом в Турции увеличилось до восьми

Автобус следовал из города Измир в Анталью. ДТП произошло на трассе «Денизли—Айдын» у населенного пункта Саракей. В этом месте автобус по неизвестным пока причинам врезался в дорожное ограждение и загорелся. К месту происшествия были направлены подразделения скорой помощи, спасатели и пожарные. Пострадавших доставили в местные больницы.