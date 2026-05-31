Три частных дома загорелись в Астане (фото)

Как уточнили спасатели, в районе Байконур в Астане по улице Толстого произошло возгорание трех расположенных рядом частных жилых домов.
«По прибытии первых пожарных подразделений кровли зданий были полностью охвачены огнем. Наблюдалось открытое горение, пожар принял развитую форму», — сообщили в ведомстве.
Была организована бесперебойная подача воды. На тушение поданы водяные стволы. Так отметили в МЧС, тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Информация о пострадавших на пульт 112 не поступала.
