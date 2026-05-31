Ночная рубашка спасла жизнь женщине при ударе БПЛА в Запорожской области

Женщине удалось спасти при ударе БПЛА по Васильевке Запорожской области благодаря ночной рубашке. Об этом пишет «КП».
Во время атаки женщина находилась на четвертом этаже дома. После первых взрывов она укрылась в ванной комнате, надеясь переждать обстрел. Однако последующие удары пришлись по верхней части здания, из-за чего началось обрушение перекрытий.
Под завалами женщина оказалась зажата и случайно зацепилась ночной рубашкой за металлический штырь, выступавший из стены. В таком положении она оставалась до прибытия военных, которые поднялись на этаж, обнаружили ее и эвакуировали из разрушенного дома.
Васильевка регулярно подвергается атакам беспилотников. По словам местных жителей, налеты происходят практически ежедневно, нанося ущерб жилым домам и объектам инфраструктуры. Несмотря на сохраняющуюся опасность, в городе продолжают жить около семи тысяч человек, уточняется в публикации.
Недавно боец в зоне специальной военной операции остался жив благодаря иконе: вражеская пуля попала ему в грудь, пробив военный билет, но остановившись в считаных миллиметрах от сердца.