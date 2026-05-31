В Ростовской области эвакуировали жителей после атаки ВСУ на топливное хранилище

В Ростовской области из-за падения обломков украинского беспилотника 31 мая загорелось топливное хранилище частного предприятия. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали для их безопасности. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Инцидент произошёл ночью в Матвеево-Курганском районе. По словам главы региона, предприятие обеспечивало топливом сельскохозяйственных производителей. По предварительным данным, пострадавших нет.
В посёлке Матвеево-Курган повреждены аптека, два магазина и автомобиль. Угрозы для жизни местных жителей, подчеркнул губернатор, в настоящее время нет.
Как писал KP.RU, в ночь на 31 мая силы ПВО сбили 216 украинских беспилотников. Кроме Ростовской области вражеские беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Саратовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.