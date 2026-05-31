К поискам бесследно исчезнувшей семьи Усольцевых подключат психологов

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, возобновят. Вместе со спасателями на место отправятся психологи Красноярского отделения Российского Красного Креста, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
По данным Красного Креста, специалисты будут помогать в организации поисков и оказывать поддержку волонтерам и другим участникам операции. Также в район поисков направят команду реагирования, в которую входят спасатели.
Ранее сотрудники Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов уже обследовали территорию, где могла находиться пропавшая семья. С 23 по 26 мая они на квадроциклах и пешком проверили 28 квадратных километров тайги и горной местности. Однако никаких следов Усольцевых найти не удалось.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью исчезли в сентябре 2025 года. Масштабные поиски начались после того, как женщина не вышла на работу.
Следователи осмотрели автомобиль семьи. Туристического снаряжения в нем не оказалось, зато была найдена крупная сумма денег. Известно также, что в день исчезновения супруги и ребенок были легко одеты. По дороге в горы их видели двое туристов. Телефон главы семьи в последний раз был активен вечером того же дня.
Первые поиски Усольцевых стали крупнейшими в истории региона. В них участвовали более 1,5 тысячи человек.
Следствие рассматривало несколько версий произошедшего, включая несчастный случай, преступление и добровольный уход семьи. Позже версию о побеге исключили, поскольку собранные доказательства ей противоречили.
