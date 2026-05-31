В Казани женщина попала под «УАЗ Патриот», перебегая дорогу по зебре

ДТП произошло накануне вечером в Казани на перекрестке улиц Копылова и Тэцевской. Как сообщает городская Госавтоинспекция, автомобиль «УАЗ Патриот» сбил пожилую женщину на зебре.
Внедорожник ехал со стороны улицы Кошевого в направлении улицы Декабристов на зеленый свет. В этот момент женщина перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.
Пострадавшую госпитализировали.