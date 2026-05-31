Среди погибших в ДТП с горящим автобусом в Турции не было россиян

Напомним, что пассажирский автобус компании Pamukkale Turizm, следующий по маршруту Измир — Анталья, врезался в ограждение на трассе Денизли — Айдын в районе Сарайкей, после чего загорелся. По последним данным, авария унесла жизни восьми человек, включая одного ребёнка.