ВСУ нанесли 61 удар по Белгородской области за прошедшие сутки

Как уточнил Шуваев, атакам подверглись 16 муниципальных образований: Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский и Шебекинский округа.
По данным врио губернатора, шесть обстрелов производились с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. Кроме того, восемь раз осуществлялись сбросы взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов. Системы противовоздушной обороны сбили и подавили 63 украинских дрона.
«Три мирных жителя получили ранения в Белгородском и Борисовском округах. Один из пострадавших продолжает лечение в больнице», — отметил Александр Шуваев.