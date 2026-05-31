Трагедия на Каме: лодка врезалась в пристань, одна женщина погибла

Ночью на реке Каме случилась трагедия — лодка с пятью людьми налетела на лодочную пристань. Это произошло недалеко от дома № 60 по улице Гуськова.
Одна пассажирок погибла сразу. Еще четверо получили различные травмы, их увезли в местную больницу. Одна женщина отказалась от госпитализации, ее отпустили. Известно, что за рулем лодки был мужчина. Вместе с ним плыли четыре женщины.
По предварительным данным, водитель ночью не сбавил скорость, потерял управление и врезался в пристань. Спасатели напоминают: ночью на воде надо ехать медленно, а лучше вообще не плавать в темноте, если нет крайней нужды.