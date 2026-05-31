СМИ: Москвичка избила подростка на лестничной клетке из-за резко открытой двери

Москвичка избила девочку-подростка на лестничной клетке — женщине не понравилось, что та резко открыла дверь. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».
Инцидент произошел 26 мая. Девочка направлялась к подруге, проживающей в комплексе «Саларьево Парк». Поднявшись на нужный этаж, она не смогла попасть во внутренний коридор из-за забытого кода доступа.
Попытка открыть дверь силой привлекла внимание двух женщин с ребенком, выходивших из соседней квартиры. Мать пострадавшей утверждает, что взрослые оскорбляли ее дочь и выгоняли из здания.
Когда школьница решила постучать в квартиру подруги, одна из соседок прижала ее к стене, нанесла удар самокатом по голове и вырвала клок волос.
В ходе потасовки женщина задела бровь девочки своим телефоном, вызвав сильное кровотечение. Прибывшие медики диагностировали у подростка сотрясение мозга и наложили пять швов.
По версии одной из участниц конфликта, произошедшее было несчастным случаем: она извинилась перед семьей и заявила, что не наносила ударов и не использовала оскорблений.
По ее словам, девочка сама пыталась отобрать у нее гаджет, который случайно отскочил ей в лоб при падении. Несмотря на предложение адвоката о досудебном урегулировании, родители отказались и обратились в полицию.
— Женщины вообще не помнят того, что били Машу по голове самокатом, также отрицают, что зажали ее в угол, где пинали ногами, рвали ей волосы на голове, унижали, — цитируют мать подростка в публикации.
