Суд в Тюмени арестовал мужчину, подозреваемого в надругательстве над девочкой

На кадрах с камер видеонаблюдения, появившихся в соцсетях, видно, как злоумышленник с приспущенными штанами пытается занести ребёнка в подъезд. Мужчине помешали соседские дети, которые начали звать на помощь. К счастью, девочку спасла прохожая. Она забрала ребенка у мужчины. Как выяснилось, подозреваемый проживал в доме напротив и был соседом пострадавшей.