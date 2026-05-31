Суд в Тюмени арестовал мужчину, подозреваемого в надругательстве над девочкой

Суд в Тюмени арестовал мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки. Фигуранта заключили под стражу на два месяца — до 28 июля 2026 года, передаёт РИА Новости.
Подозреваемый был задержан накануне. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ.
На кадрах с камер видеонаблюдения, появившихся в соцсетях, видно, как злоумышленник с приспущенными штанами пытается занести ребёнка в подъезд. Мужчине помешали соседские дети, которые начали звать на помощь. К счастью, девочку спасла прохожая. Она забрала ребенка у мужчины. Как выяснилось, подозреваемый проживал в доме напротив и был соседом пострадавшей.
